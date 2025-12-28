Haberler

Otomobil, park halindeki polis aracına çarptı; kaza kamerada

Güncelleme:
İzmir'in Çeşme ilçesinde, direksiyon hakimiyetini kaybeden bir sürücü, park halindeki polis aracına çarptı. Kaza anı güvenlik kameralarına yansıdı.

Kaza, gece yarısı Alaçatı Mahallesi'nde meydana geldi. T.Y.'nin (20) kullandığı 35 BYA 586 plakalı otomobil, Atatürk Caddesi'nde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu park halindeki polis aracına çarptı. Kazada her iki araçta da hasar meydana geldi. Gözaltına alınan otomobil sürücüsü T.Y. işlemleri yapılmak üzere polis merkezine götürüldü.

KAZA KAMERADA

Bu arada kaza, çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, 2 polis memurunun iş yeri önünde beklediği sırada otomobilin polis aracına çarptığı, çarpmanın etkisiyle masa, sandalye ve şemsiyelerin devrildiği görüldü.

Haber : Tekin GÜRBULAK / İZMİR,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
