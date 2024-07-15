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Çeşme'de Ormanlık Alanda Çıkan Yangına Müdahale Ediliyor

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İzmir'in Çeşme ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangına müdahale ediliyor. Yangının hızla yayılması nedeniyle bazı evlerdeki kişiler tahliye edildi. Yangını kontrol altına alma çalışmaları devam ediyor.

İzmir'in Çeşme ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangına müdahale ediliyor.

Alaçatı Mahallesi Deliklikoy mevkisindeki ormanlık, makilik ve otluk alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye İzmir Orman Bölge Müdürlüğüne ait 2 uçak, 4 helikopter, 16 arazöz, 3 su ikmal aracı, 3 dozer ve yer ekibi sevk edildi.

Rüzgarın da etkisiyle hızla yayılan yangının yaklaştığı alanda bazı evlerdeki kişiler, tedbir amaçlı tahliye edildi.

Yangının yaklaştığı arazide bulunan bir kadın ve iki çocuğu da jandarma ekibi tarafından bölgeden çıkarıldı.

Yangını kontrol altına alma çalışmalarında durumun iyiye gittiği belirtildi.

Kaynak: AA / Güncel

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