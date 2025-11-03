Çeşme'de Motosiklet Kazası: 1 Ölü, 2 Yaralı

İZMİR'in Çeşme ilçesinde devrilen motosikletteki Süleyman Uçar (19) öldü, 2 kişi de yaralandı.

Kaza, saat 14.00 sıralarında Çeşme- İzmir Otoyolu Alaçatı yol ayrımında meydana geldi. M.C.N. (16) yönetimindeki motosiklet, kontrolden çıkarak devrildi. M.C.N. ile arkasındaki arkadaşları A.Y. (17) ve Süleyman Uçar, savrularak asfalt zemine düştü. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar ambulansla çevre hastanelere kaldırıldı. Ağır yaralanan Uçar, müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Diğer 2 yaralının ise hastanedeki tedavisinin sürdüğü bildirildi.

Jandarma, kazayla ilgili soruşturma başlattı.