Haberler

Çeşme'de Motosiklet Kazası: 1 Ölü, 2 Yaralı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İzmir'in Çeşme ilçesinde devrilen motosikletten dolayı bir genç hayatını kaybetti, iki kişi yaralandı. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

İZMİR'in Çeşme ilçesinde devrilen motosikletteki Süleyman Uçar (19) öldü, 2 kişi de yaralandı.

Kaza, saat 14.00 sıralarında Çeşme- İzmir Otoyolu Alaçatı yol ayrımında meydana geldi. M.C.N. (16) yönetimindeki motosiklet, kontrolden çıkarak devrildi. M.C.N. ile arkasındaki arkadaşları A.Y. (17) ve Süleyman Uçar, savrularak asfalt zemine düştü. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar ambulansla çevre hastanelere kaldırıldı. Ağır yaralanan Uçar, müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Diğer 2 yaralının ise hastanedeki tedavisinin sürdüğü bildirildi.

Jandarma, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
AİHM, Türkiye'nin Selahattin Demirtaş'ın tahliyesine yaptığı itirazı reddetti

AİHM'den Türkiye'nin "Selahattin Demirtaş" başvurusuna yanıt
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kabine sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Özel'e sert sözler

Erdoğan'dan Kabine sonrası sert çıkış: Özel'e şans tanımıştık ama...
Büyük sürpriz: Chamberlain geri döndü

Chamberlain geri döndü
Galatasaray'da kadro değişiyor! Yıldız isim yeniden ilk 11'e dönüyor

Kadroyu değiştiriyor! Yıldız isim yeniden 11'e dönecek
Bir dönemin en ünlü spikerlerindendi! Annesini bıçaklayarak öldürdü

Bir dönemin en ünlü spikerlerindendi! Kan donduran suçtan hapse düştü
Kabine sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Özel'e sert sözler

Erdoğan'dan Kabine sonrası sert çıkış: Özel'e şans tanımıştık ama...
Sudan'ı kan gölüne çeviren Ebu Lulu: 2 bin kişiyi öldürdüm, daha fazlasını da öldüreceğim

"2 bin kişiyi öldürdüm, daha fazlasını da öldüreceğim"
Galatasaray'a Barış Alper'den kötü haber! Ellerindeki paradan da olabilirler

Barış Alper'den kötü haber! Ellerindeki paradan da olabilirler
Memura şimdiden zam göründü! İşte öğretmen, doktor, hemşire ve polisin yeni maaşı

Şimdiden zam göründü! İşte öğretmen, doktor ve polisin yeni maaşı
Emniyet müdürü affetmedi! Ekip otosuna anında ceza kestirdi

Emniyet müdürü affetmedi! Ekip otosuna anında ceza kestirdi
Ronaldo'dan ''Messi mi, sen mi?'' sorusuna olay cevap

Ronaldo'dan ''Messi mi, sen mi?'' sorusuna olay cevap
4.9'luk deprem sonrası profesörden uyarı: Burası bataklık, acil taşınmalı

4.9 sonrası profesörden uyarı: Burası bataklık, acil taşınmalı
Galatasaray'ın eski yıldızı yeni takımında krallar gibi karşılandı

Krallar gibi karşılandı! Görüntüdeki ismi tanıdınız mı?
Okan Buruk'un kovar gibi gönderdiği futbolcu yeni takımında kral oldu

Kovar gibi gönderdiği futbolcu yeni takımında kral oldu
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.