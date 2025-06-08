Kavga ettiği gencin burnunu ısırarak kopardı

İzmir'in Çeşme ilçesinde dün akşam saatlerinde Cumhuriyet Meydanı'nda buluna n bir pastaneye gelen 5 kişi ile işletmenin çalışanları arasında tuvaleti kullanma nedeniyle tartışma çıktı.

KAVGA ETTİĞİ GENCİN BURNUNU ISIRARAK KOPARDI

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine M.K isimli şahıs, pastane çalışanı 17 yaşındaki K.A'nın burnunu ısırarak bir kısmını kopardı.

HASTANEYE KALDIRILDI

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından K.A. Dokuz Eylül Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırıldı.

TUTUKLANDI

Polis kavgaya karışan 5 şüpheliyi gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan M.K. çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı, diğerleri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.