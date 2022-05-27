Çeşme'de kaçak olduğu belirlenen 2 yapı yıkıldı - Haberler

Çeşme'de kaçak olduğu belirlenen 2 yapı yıkıldı
AA - Seher Deniz - Güncel
- Güncelleme:
- Güncelleme:
İzmir'in Çeşme ilçesinde ruhsatsız olduğu belirlenen yapılar, belediye ekipleri tarafından yıkıldı.
İzmir'in Çeşme ilçesinde ruhsatsız olduğu belirlenen yapılar, belediye ekipleri tarafından yıkıldı.
Çeşme Belediyesi ekipleri ihbar ve şikayetler üzerine Ilıca ve Ovacık mahallelerinde imar mevzuatına aykırı olduğu tespit edilen 2 binanın olduğunu belirledi.
Ekipler, kaçak olduğu belirlenen yapılara yönelik yasal işlemin tamamlanmasıyla birlikte inşaat halindeki 2 binayı yıktı.
Çeşme Belediye Başkanı Ekrem Oran yaptığı açıklamada Çeşme'nin doğasını sonuna kadar korumaya ve gelecek kuşaklara yaşanabilir bir Çeşme bırakmaya kararlı olduklarını söyledi. ???????
AA / Seher Deniz - Güncel