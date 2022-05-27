Çeşme'de kaçak olduğu belirlenen 2 yapı yıkıldı - Haberler

İzmir'in Çeşme ilçesinde ruhsatsız olduğu belirlenen yapılar, belediye ekipleri tarafından yıkıldı.

Çeşme Belediyesi ekipleri ihbar ve şikayetler üzerine Ilıca ve Ovacık mahallelerinde imar mevzuatına aykırı olduğu tespit edilen 2 binanın olduğunu belirledi.

Ekipler, kaçak olduğu belirlenen yapılara yönelik yasal işlemin tamamlanmasıyla birlikte inşaat halindeki 2 binayı yıktı.

Çeşme Belediye Başkanı Ekrem Oran yaptığı açıklamada Çeşme'nin doğasını sonuna kadar korumaya ve gelecek kuşaklara yaşanabilir bir Çeşme bırakmaya kararlı olduklarını söyledi. ???????