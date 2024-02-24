Çeşme'de Gerçekleşen 4 Hırsızlık Olayının Şüphelisi Tutuklandı
İzmir'in Çeşme ilçesinde meydana gelen 4 hırsızlık olayının şüphelisi olan S.U, polis ekipleri tarafından yakalandı ve çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.
İzmir'in Çeşme ilçesinde gerçekleşen 4 hırsızlık olayının şüphelisi cezaevine gönderildi.
İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, S.U'nun, farklı zamanlarda 4 hırsızlık olayına karıştığını belirledi.
Ekipler, Çeşme Cumhuriyet Başsavcılığının koordinesinde düzenledikleri operasyonla şüpheliyi yakaladı.
Gözaltına alınan S.U, işlemlerinin ardından çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.