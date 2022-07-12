Çeşme'de bayramın son gününde plajlarda yoğunluk İzmir'in Çeşme ilçesindeki plajlarda Kurban Bayramı'nın dördüncü gününde de tatilciler denizin tadını çıkardı. İzmir'in Çeşme ilçesindeki plajlarda Kurban Bayramı'nın dördüncü gününde de tatilciler denizin tadını çıkardı. Özellikle ilçedeki Ilıca Plajı'nda yoğunluk gözlendi. Rüzgarlı havaya rağmen tatilciler denizde keyifli gün geçirdi. Polis ve belediye ekipleri ise deniz kıyılarında önlem aldı. AA / Servet Ülkü - Güncel Güncel Haberler

Haberler ›› Güncel ›› Çeşme'de bayramın son gününde plajlarda yoğunluk - Haberler

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.