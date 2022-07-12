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Çeşme'de bayramın son gününde plajlarda yoğunluk

AA - Servet Ülkü - Güncel
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İzmir'in Çeşme ilçesindeki plajlarda Kurban Bayramı'nın dördüncü gününde de tatilciler denizin tadını çıkardı.

İzmir'in Çeşme ilçesindeki plajlarda Kurban Bayramı'nın dördüncü gününde de tatilciler denizin tadını çıkardı.

Özellikle ilçedeki Ilıca Plajı'nda yoğunluk gözlendi. Rüzgarlı havaya rağmen tatilciler denizde keyifli gün geçirdi.

Polis ve belediye ekipleri ise deniz kıyılarında önlem aldı.

AA / Servet Ülkü - Güncel

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