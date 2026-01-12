Haberler

İzmir'de otomobilde 65 kilo 367 gram uyuşturucu ele geçirildi
Güncelleme:
İzmir'in Çeşme ilçesinde bir otomobilde yapılan aramada 65 kilo 367 gram uyuşturucu madde ele geçirildi. Sürücü H.B. tutuklandı.

İzmir'in Çeşme ilçesinde otomobilinde 65 kilo 367 gram uyuşturucu ele geçirilen şüpheli, tutuklandı.

Çeşme Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kente yüklü miktarda uyuşturucu getirileceği bilgisi üzerine çalışma yürüttü.

Takibe alınan bir otomobil Çeşme ilçesinde durduruldu.

Araçta yapılan aramada 65 kilo 367 gram skunk ele geçirildi.

Gözaltına alınan sürücü H.B. sevk edildiği adliyede tutuklandı.

Kaynak: AA / Metin Aydemir - Güncel
