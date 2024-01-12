Sahil Güvenlik, Çeşme'de 256 tekneye 1 milyon 452 bin lira ceza kesti

Sahil Güvenlik ekipleri, İzmir'in Çeşme ilçesinde geçen yıl 256 tekneye 1 milyon 452 bin lira ceza uyguladı.

Çeşme Sahil Güvenlik Karakol Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, Çeşme bölgesi sorumluluk sahası içinde geçen yıl 1625 tekne kontrol edildi.

Tekne kontrollerinde 256 idari işlem uygulandı, 1 milyon 452 bin 178 lira idari para cezası kesildi. Denetim ve tekne kontrollerinde toplamda 7 bin 490 kişinin sorgusu yapıldı, 20 şüpheli yakalandı.

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu akaryakıt kontrolü kapsamında da 622 kontrol gerçekleştirildi.

Çeşme sınırlarında 145 düzensiz göçmen olayında 4 bin 605 düzensiz göçmen kurtarıldı.

Göçmen kaçakçılığı yaptığı belirlenen 26 şüpheli gözaltına alındı.