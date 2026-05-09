İzmir açıklarında 32 düzensiz göçmen yakalandı
İzmir'in Çeşme ilçesi açıklarında, Sahil Güvenlik tarafından durdurulan bir lastik botta 32 düzensiz göçmen ile birlikte 3 çocuk bulundu. Düzensiz göçmenler, gerekli işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.
Kaynak: AA / Ahmet Bayram