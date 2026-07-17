Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Hastanesi Diş Polikliniği'nin Çatısında Yangın
Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Hastanesi Diş Polikliniği binasının çatısında bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Ekiplerin alevlere müdahalesi sürüyor. Yangının çıkış nedeni henüz belirlenemezken, can kaybı veya yaralanma olup olmadığına dair henüz bir bilgi paylaşılmadı. Yetkililer yangının kontrol altına alınması için çalışmalara devam ediyor.
Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Hastanesi Diş Polikliniği binasının çatısında bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Ekiplerin alevlere müdahalesi sürüyor.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı