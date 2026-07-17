Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Hastanesi Diş Polikliniği'nin Çatısında Yangın

Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Hastanesi Diş Polikliniği binasının çatısında bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Ekiplerin alevlere müdahalesi sürüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı