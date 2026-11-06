Haberler
Haberler.comUygulamayı yükle! YÜKLE

Cerrahpaşa'da organ nakli sempozyumunda kadavra bağışı hedefin altında kaldı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Güncelleme:
Yorum yap Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İÜC Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, 3-9 Kasım Organ Bağışı Haftası dolayısıyla 'Organ Nakli Sempozyumu' düzenledi. Dekan Prof. Dr. Hüseyin Botanoğlu, Türkiye'nin canlı vericili nakillerde önde olduğunu ancak kadavra bağışında istenen seviyeye ulaşılamadığını söyledi.

İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa (İÜC) Cerrahpaşa Tıp Fakültesi tarafından 3-9 Kasım Organ Bağışı Haftası dolayısıyla "Organ Nakli Sempozyumu" organize edildi.

Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Hüseyin Botanoğlu, Prof. Dr. Murat Dilmener Hastanesi'ndeki sempozyumun açılışında, Türkiye'nin canlı vericili nakillerde dünyada öne çıktığını fakat kadavra bağışında henüz hedeflenen düzeye ulaşılamadığını söyledi.

Organ naklinin tıp biliminin insan yaşamına doğrudan dokunan en önemli başarılarından biri olduğunu dile getiren Botanoğlu, "Ülkemiz, canlı vericiden gerçekleştirilen organ nakillerinde dünyada en önde gelen ülkeler arasında yer almaktadır. Buna karşılık beyin ölümü gerçekleşmiş kişilerden yapılan kadavra bağışlarında henüz istenilen seviyeye ulaşılamamıştır. Bir insanın organ bağışına ilişkin vereceği bilinçli karar, yaşam mücadelesi veren başkaları için yeni bir umut ışığı olacaktır." dedi.

Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Hastanesi Başhekimi Doç. Dr. Rıdvan Karaca da tıp tarihinin insanlığa sağlıklı bir yaşam sunma mücadelesiyle dolu olduğunu belirterek, Türkiye'de ilk kan transfüzyonundan tıp tarihinin dönüm noktası sayılan ilk organ nakli girişimlerinin tarihsel arka planında Cerrahpaşa ekolünün ve bu ekolün yetiştirdiği ustaların silinmez izlerinin bulunduğunu ifade etti.

Açılışın ardından "Beyin Ölümü ve Kadavra Nakil Süreci" konulu oturumda, halk sağlığı uzmanı Saide Mebrure Dağdaş ve Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Öğretim Görevlisi Dr. Süha Bozbay sunum yaptı.

"Kadavra Organ Çıkarımı ve Lojistik Süreçler" başlıklı oturumda da Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Hastanesinden uzman doktor Egemen Özdemir, Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Sefa Ergün ve Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Hastanesi Organ Nakil Koordinatörü Kübra Arslan konuştu.

Sempozyumun "Organ Bekleme Listesindeki Son Dönem Böbrek Hastasının Takibi" konulu oturumunda ise Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Öğretim Üyeleri Prof. Dr. Barış İkitimur ve Doç. Dr. Tamer Dinçer sunum yaptı.

Sempozyum, konuşmacıların katılımcıların sorularını yanıtlaması ve toplu fotoğraf çekiminin ardından sona erdi.

Kaynak: AA
8 kişinin katili dehşet anlarını tek tek anlattı! Öğretmenleri öldürmeden önce süre vermiş57

8 canı nasıl aldığını tek tek anlattı! Öğretmenleri öldürmeden önce...
Haberler.com
Bu habere henüz kimse yorum yazmadı. Söz senin.
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Icardi'nin başı dertte! Lüks villa yüzünden icralık oldu

Sen bu hallere düşecek adam mıydın? Rezil oldu
Fenerbahçe'de Dirk Kuyt kararı! Aziz Yıldırım ve Emre Belözoğlu anlaştı

Kalacak mı? Kuyt için karar çıktı
Konya'da 21 yıllık sır çözüldü! Ömer Faruk Akıllı cinayetinde 5 tutuklama

21 yıllık faili meçhul çözüldü! 5 ilde baskın, 5 tutuklama
Dünyanın dört bir yanında banka hesaplarına siber saldırı! Milyonlarca dolar çalındı

Dünya şokta! Milyonlarca dolar buhar oldu
Ve UEFA ülke puanı güncellendi! İyi başlayan hafta çok kötü bitti

Ve UEFA ülke puanı güncellendi! İyi başlayan hafta çok kötü bitti
Akın Gürlek'ten Fatma Betül Sayan Kaya'nın tutuklanma sürecinde dikkat çeken mesaj

Fatma Betül'ün tutuklanma sürecinde Bakan Gürlek'ten bomba paylaşım
Yüz gerdirme ameliyatı sonrası ölen Dr. Emine Yılmaz toprağa verildi! Radyolog eşi ihmal iddiasıyla yasal süreç başlattı

Eşinden ihmal iddiası! 11 saatlik ameliyatta o ilaç detayı