Cerrahpaşa'da organ nakli sempozyumunda kadavra bağışı hedefin altında kaldı

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İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa (İÜC) Cerrahpaşa Tıp Fakültesi tarafından 3-9 Kasım Organ Bağışı Haftası dolayısıyla "Organ Nakli Sempozyumu" organize edildi.

Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Hüseyin Botanoğlu, Prof. Dr. Murat Dilmener Hastanesi'ndeki sempozyumun açılışında, Türkiye'nin canlı vericili nakillerde dünyada öne çıktığını fakat kadavra bağışında henüz hedeflenen düzeye ulaşılamadığını söyledi.

Organ naklinin tıp biliminin insan yaşamına doğrudan dokunan en önemli başarılarından biri olduğunu dile getiren Botanoğlu, "Ülkemiz, canlı vericiden gerçekleştirilen organ nakillerinde dünyada en önde gelen ülkeler arasında yer almaktadır. Buna karşılık beyin ölümü gerçekleşmiş kişilerden yapılan kadavra bağışlarında henüz istenilen seviyeye ulaşılamamıştır. Bir insanın organ bağışına ilişkin vereceği bilinçli karar, yaşam mücadelesi veren başkaları için yeni bir umut ışığı olacaktır." dedi.

Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Hastanesi Başhekimi Doç. Dr. Rıdvan Karaca da tıp tarihinin insanlığa sağlıklı bir yaşam sunma mücadelesiyle dolu olduğunu belirterek, Türkiye'de ilk kan transfüzyonundan tıp tarihinin dönüm noktası sayılan ilk organ nakli girişimlerinin tarihsel arka planında Cerrahpaşa ekolünün ve bu ekolün yetiştirdiği ustaların silinmez izlerinin bulunduğunu ifade etti.

Açılışın ardından "Beyin Ölümü ve Kadavra Nakil Süreci" konulu oturumda, halk sağlığı uzmanı Saide Mebrure Dağdaş ve Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Öğretim Görevlisi Dr. Süha Bozbay sunum yaptı.

"Kadavra Organ Çıkarımı ve Lojistik Süreçler" başlıklı oturumda da Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Hastanesinden uzman doktor Egemen Özdemir, Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Sefa Ergün ve Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Hastanesi Organ Nakil Koordinatörü Kübra Arslan konuştu.

Sempozyumun "Organ Bekleme Listesindeki Son Dönem Böbrek Hastasının Takibi" konulu oturumunda ise Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Öğretim Üyeleri Prof. Dr. Barış İkitimur ve Doç. Dr. Tamer Dinçer sunum yaptı.

Sempozyum, konuşmacıların katılımcıların sorularını yanıtlaması ve toplu fotoğraf çekiminin ardından sona erdi.

Kaynak: AA