CerModern'de ağustos boyunca Avrupa sineması izleyiciyle buluşacak

CerModern, ağustos ayında açık hava sinemasında Avrupa sinemasının öne çıkan yapımlarını Ankaralı sinemaseverlerle buluşturacak.

CerModern'den yapılan açıklamaya göre, İtalya ve Fransa büyükelçilikleri işbirliğiyle hazırlanan yazlık sinema programında, komediden drama, edebiyat uyarlamalarından aile hikayelerine uzanan seçki izleyiciyle buluşacak.

Program kapsamında çağdaş İtalyan sineması ile Fransız sinemasının dikkati çeken yapımları, yıldızların altında sinemaseverlerin beğenisine sunulacak.

Programın ilk gösterimi 5 Ağustos Çarşamba günü Greta Scarano'nun yönettiği, başrollerini Matilda de Angelis ile Yuri Tuci'nin paylaştığı "Yetişkin Gibi Yaşamak" filmi olacak. Mizahi ve duygusal anlatımıyla öne çıkan yapım, yetişkin olmanın zorluklarını konu alıyor.

Fransız Yazlık Sineması'nın dikkati çeken yapımlarından "Dördüncü Duvar" ise 6 Ağustos Perşembe izleyiciyle buluşacak. Sorj Chalandon'un romanından uyarlanan film, savaşın gölgesinde tiyatronun birleştirici gücünü anlatırken sanatın umut ve dayanışma yaratma potansiyeline odaklanıyor.

12 Ağustos'ta gösterilecek "Kardeş Gibi", dostluk, aile bağları ve yaşamın sürprizlerini eğlenceli bir dille ele alan İtalyan komedisi olarak sinemaseverlerin karşısına çıkacak.

Avrupa sinemasının ödüllü yapımları başkentlilerle buluşacak

13 Ağustos'ta Fransız sinemasının ödüllü yapımlarından "Onların Ardından Çocukları", gençlik, büyüme sancıları ve sınıfsal dönüşüm üzerine bir hikaye anlatıyor. Nicolas Mathieu'nun Goncourt Ödüllü romanından uyarlanan film, 1990'ların Fransa'sında geçen güçlü bir kuşak portresi çiziyor.

Program, 19 Ağustos'ta Massimiliano Bruno'nun yönettiği "2 Gönül 2 Samanlık" ile devam edecek. Eğlenceli dili ve karakterleriyle öne çıkan film, aile ilişkileri ve ikinci şanslar üzerine bir İtalyan komedisi sunuyor.

20 Ağustos'ta ise Fransız sinemasının başarılı oyuncularından Vincent Lindon'un başrolünde yer aldığı "Evlat Gibi", aile, aidiyet ve vicdan kavramlarını sorgulayan güçlü anlatısıyla izleyici karşısına çıkacak.

Kaynak: AA