Çermik'te TÜBİTAK Bilim Fuarı Açıldı

Diyarbakır'ın Çermik ilçesinde TÜBİTAK 4006 Bilim Fuarı açıldı.

Çermik Çok Programlı Anadolu Lisesi'nde düzenlenen fuarda, öğrencilerin hazırladığı projeler sergilendi.

Fuarın açılışına, Belediye Başkanı Şehmus Karamehmetoğlu, AK Parti İlçe Başkanı Hayrettin Kızılarslan ve İlçe Milli Eğitim Müdürü Cevat Baran katıldı.

Karamehmetoğlu, Kızılarslan ve Baran, stantları gezerek, projeler hakkında bilgi aldı.

Karamehmetoğlu, yaptığı açıklamada, gençlerin azim ve emekle hazırladığı projeleri görmenin mutluluğunu yaşadıklarını belirerek, "Bilime ve eğitime katkı sunan tüm öğrencilerimizi ve öğretmenlerimizi tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyoruz." ifadesini kullandı.