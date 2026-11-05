Çermik'te 'Kur'an-ı Kerim'i Güzel Okuma Yarışması' düzenlendi

Çermik'te "Kur'an-ı Kerim'i Güzel Okuma Yarışması" düzenlendiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Diyarbakır'ın Çermik ilçesinde liseler arası Kur'an-ı Kerim'i Güzel Okuma Yarışması yapıldı.
Diyarbakır'ın Çermik ilçesinde liseler arası Kur'an-ı Kerim'i Güzel Okuma Yarışması yapıldı.
İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ile İlçe Müftülüğü işbirliğinde Şehit Ömer Yaman Ortaokulu Konferans Salonu'nda düzenlenen yarışmada, lise öğrencileri Kur'an okudu.
Programda, jüri tarafından dereceye giren öğrenciler belirlendi.
Kaymakam Adem Karataş, Belediye Başkanı Şeyhmus Karamehmetoğlu ve İlçe Milli Eğitim Müdürü Cevat Baran, dereceye giren öğrencilere ödüllerini verdi.
Kaynak: AA