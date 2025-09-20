Haberler

Çermik'te Geleneksel Bağ Bozumu Etkinliği Düzenlendi

Diyarbakır'ın Çermik ilçesinde Kırsal Karamusa Mahallesi'nde bağ bozumu etkinliği yapıldı. Üzümlerden geleneksel yöntemlerle pekmez, pestil ve sucuk üretimi gerçekleştirildi. Kaymakam Adem Karataş ve Belediye Başkanı Şehmus Karamehmetoğlu etkinlikte yer aldı ve bereketli bir sezon dileğinde bulundular.

Diyarbakır'ın Çermik ilçesinde bağ bozumu etkinliği gerçekleştirildi.

Kırsal Karamusa Mahallesi'nde gerçekleştirilen etkinlikte, bağlardan toplanan üzümlerden geleneksel yöntemlerle pekmez, pestil ve sucuk yapıldı.

Kaymakam Adem Karataş ile Belediye Başkanı Şehmus Karamehmetoğlu da vatandaşlarla birlikte pekmez kaynatma geleneğine katıldı.

Karataş, bağ bozumunun hayırlı olmasını ve sezonun bereketli geçmesini diledi.

Kaynak: AA / Bilal Çelikten - Güncel
