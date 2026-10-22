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Çermik'te Bir Kelime Bir İşlem yarışmasına 32 öğretmen başvurdu, 4'ü finale kaldı

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Çermik İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünün düzenlediği Bir Kelime Bir İşlem yarışmasına 32 öğretmen başvurdu, 1,5 ay süren elemeler sonunda 4 öğretmen finalde yarıştı. Finalde birinciye 10 bin TL, ikinciye 5 bin TL, üçüncüye 3 bin TL ve dördüncüye 1 bin TL ödül verildi.

DİYARBAKIR'ın Çermik ilçesinde, öğretmenler arasında 'Bir Kelime Bir İşlem' yarışması düzenlendi. 32 öğretmenin başvurduğu yarışmada finale kalan 4 öğretmen mücadele etti.

Çermik İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından düzenlenen yarışmaya ilçede görev yapan 32 öğretmen başvurdu. Hafta içi her gün gerçekleştirilen ve 1,5 ay süren elemelerde öğretmenler, kelime türetme ve matematik işlemlerinde yarıştı. Elemelerin ardından 4 öğretmen finale kaldı. Çermik Belediye Konferans Salonu'nda düzenlenen finalde birinciye 10 bin TL, ikinciye 5 bin TL, üçüncüye 3 bin TL ve dördüncüye 1 bin TL ödül verildi. Yarışma, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünün sanal medya hesabından da canlı yayınlandı. Etkinliği öğretmenler ve öğrenciler salondan, diğer izleyiciler ise internet üzerinden takip etti.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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