Çerkezköy'de Zincirleme Trafik Kazası: 3 Yaralı
Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde 4 araç ve 3 motosikletin karıştığı zincirleme trafik kazasında 3 kişi yaralandı. Kazaya karışan araçlar arasında otomobiller ve bir kamyonet bulunuyor. Yaralılar, olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.
Atatürk Caddesi'nde 3 otomobil, 3 motosiklet ve bir kamyonetin karıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi.
İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Kazada, M.Ç. idaresindeki 59 TR 322 plakalı otomobilde yolcu olarak bulunan 3 kişi yaralandı.
Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Çerkezköy Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Kaynak: AA / Bünyamin Polat - Güncel