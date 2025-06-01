Çerkezköy'de Otomobil Kazası: 4 Yaralı

Çerkezköy'de Otomobil Kazası: 4 Yaralı
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Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde iki otomobilin çarpıştığı kazada 4 kişi yaralandı. Olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi, yaralılar hastaneye kaldırıldı.

Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde iki otomobilin çarpıştığı kazada 4 kişi yaralandı.

E.D. idaresindeki 16 Z 5684 plakalı otomobil, Veliköy Işıklar mevkisinde D.Y. yönetimindeki 34 SD 7713 plakalı otomobille çarpıştı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralanan sürücü E.D. ve araçlardaki yolcular A.D, D.Y. ve G.Y, sağlık ekiplerince Çerkezköy Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kaynak: AA / Bünyamin Polat - Güncel
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