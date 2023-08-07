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Çerkezköy'de Kimya Fabrikasında Yangın Çıktı

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TEKİRDAĞ'ın Çerkezköy ilçesinde bulunan bir kimya fabrikasında çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülmeye çalışılıyor.

TEKİRDAĞ'ın Çerkezköy ilçesinde bir kimya fabrikasında yangın çıktı. Yangını söndürmek için bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi.

Yangın, saat 15.30 sıralarında Çerkezköy Veliköy Organize Sanayi Bölgesi'nde bulunan bir kimya fabrikasında çıktı. Henüz belirlenmeyen bir nedenle çıkan yangında, alevler kısa sürede tüm tesisi sardı. Dumanlar gökyüzünü kaplarken, bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Ekiplerin yangını söndürme çalışmaları sürüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Onur Kaya - Güncel

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