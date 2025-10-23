Çerkezköy'de Kamyonet Bariyerlere Çarptı: Sürücü Ağır Yaralandı
Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde 19 yaşındaki sürücünün kontrolünü kaybettiği kamyonet bariyerlere çarparak ağır yaralanmasına neden oldu. Olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde kontrolden çıkarak bariyerlere çarpan kamyonetin sürücüsü ağır yaralandı.
A.E. (19) idaresindeki 34 LTA 83 plakalı kamyonet İnönü Caddesi'nde kontrolden çıkarak bariyerlere çarptı.
Çarpmanın etkisiyle aracın kapısı koptu, sürücü ise ağır yaralandı.
İhbar üzerine olay yerine jandarma, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Yaralı genç Çerkezköy Devlet Hastanesine kaldırdı.
