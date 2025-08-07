Çerkezköy'de Elektrikli Scooter Sürücüsü Yaralandı

Çerkezköy'de Elektrikli Scooter Sürücüsü Yaralandı
Güncelleme:
Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde bir otomobilin çarptığı elektrikli scooter sürücüsü yaralandı ve hastaneye kaldırıldı.

Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde otomobille çarpışan elektrikli scooter sürücüsü yaralandı.

Y.Ç. idaresindeki 59 AHN 376 plakalı otomobil, İnönü Caddesi üzerinde E.Ş. idaresindeki elektrikli scooter ile çarpıştı.

Kazada savrulan scooter sürücüsü yaralandı.

İhbar üzerine kaza yerine polis, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kaza yerine gelen sağlık ekipleri, yaralı E.Ş'yi Çerkezköy Devlet Hastanesine kaldırdı.

Kaynak: AA / Bünyamin Polat - Güncel
