Çerkezköy'de Balkonundan Düşen Çocuk Hayatını Kaybetti
Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde, 2 yaşındaki M.Ç. apartmanın 5. katından düşerek hayatını kaybetti. Olay, Fevzipaşa Mahallesi'nde meydana geldi ve çocuk hastanede kurtarılamadı.
Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde apartmanın 5. katından düşen çocuk hayatını kaybetti.
Fevzipaşa Mahallesi Sevecen Sokak'taki bir apartmanın 5. katında M.Ç.(2), dairenin balkonundan henüz belirlenemeyen nedenle beton zemine düştü.
Ailenin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Ağır yaralanan çocuk, sağlık ekiplerince kaldırıldığı Çerkezköy Devlet Hastanesi'nde müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Kaynak: AA / Bünyamin Polat - Güncel