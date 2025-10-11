Çerkezköy'de Bakım Merkezinde Yangın: Güvercinin Ölümü Üzüntü Yarattı
Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde bir bakım merkezinin bodrum katında çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Dumandan etkilenen güvercini kurtarmak için polis memuru kalp masajı yaptı, ancak kuş hayatını kaybetti.
Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde bakım merkezinin bodrumunda çıkan yangın söndürüldü.
Fatih Mahallesi'ndeki Trakya Bakım Merkezi'nin bodrum katında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Yangın, ekiplerin yaklaşık yarım saatlik müdahalesiyle söndürüldü.
Bu sırada dumandan etkilenen güvercini gören Çerkezköy İlçe Emniyet Müdürlüğünde görevli polis memuru Hasan Önder Can, kuşa kalp masajı yaptı.
Can'ın müdahalesine rağmen kuş öldü.
Kaynak: AA / Mehmet Akif Aldoğan - Güncel