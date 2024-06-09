Çerkezköy'de 25 Bin Makaron Ele Geçirildi

Çerkezköy ilçesinde 25 bin makaron (filtreli sigara kağıdı) ele geçirildi.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, tütün ve tütün mamulleri kaçakçılığının önlenmesine yönelik çalışma yaptı.

Ekipler, bir evde yaptıkları aramada 25 bin makaron ele geçirdi.

Ev sahibi hakkında adli işlem başlatıldı.

-Uyuşturucu operasyonunda 3 zanlı yakalandı

Tekirdağ'da uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince kentte uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyon düzenlendi.

Süleymanpaşa ve Ergene ilçelerindeki operasyonda 3 zanlı gözaltına alındı.

Adreslerindeki aramalarda, bir miktar uyuşturucu ele geçirilen zanlılar gözaltına alındı.

Zanlıların jandarmadaki işlemleri sürüyor.

-Ruhsatsız tabanca ele geçirildi

Çorlu ilçesinde 2 ruhsatsız tabanca ele geçirilen 2 kişi gözaltına alındı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Reşadiye Mahallesi'nde şüphe üzerine durdurulan otomobilde arama yaptı.

Aramada, 2 ruhsatsız tabanca ve tabanca fişeği ele geçirildi.

Zanlılar gözaltına alındı.