Üye Girişi
Haberler

Çerkezköy'de 25 Bin Makaron Ele Geçirildi

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Çerkezköy ilçesinde yapılan çalışmada bir evde 25 bin makaron ele geçirildi. Ev sahibi hakkında adli işlem başlatıldı.

Çerkezköy ilçesinde 25 bin makaron (filtreli sigara kağıdı) ele geçirildi.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, tütün ve tütün mamulleri kaçakçılığının önlenmesine yönelik çalışma yaptı.

Ekipler, bir evde yaptıkları aramada 25 bin makaron ele geçirdi.

Ev sahibi hakkında adli işlem başlatıldı.

-Uyuşturucu operasyonunda 3 zanlı yakalandı

Tekirdağ'da uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince kentte uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyon düzenlendi.

Süleymanpaşa ve Ergene ilçelerindeki operasyonda 3 zanlı gözaltına alındı.

Adreslerindeki aramalarda, bir miktar uyuşturucu ele geçirilen zanlılar gözaltına alındı.

Zanlıların jandarmadaki işlemleri sürüyor.

-Ruhsatsız tabanca ele geçirildi

Çorlu ilçesinde 2 ruhsatsız tabanca ele geçirilen 2 kişi gözaltına alındı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Reşadiye Mahallesi'nde şüphe üzerine durdurulan otomobilde arama yaptı.

Aramada, 2 ruhsatsız tabanca ve tabanca fişeği ele geçirildi.

Zanlılar gözaltına alındı.

Kaynak: AA / Güncel

Çerkezköy Makaron Güvenlik Kaçakçılık 3.Sayfa Güncel Haberler

Fransa'da aşırı sağcıların seçim zaferine tepki gösteren yüzlerce kişi sokağa indi

Fransa'da aşırı sağcıların seçim zaferine tepki gösteren yüzlerce kişi sokağa indi

 Avrupa'da kırmızı alarm! Belçika Başbakanı Alexander de Croo istifa edecek

Avrupa'da kırmızı alarm! Belçika Başbakanı Alexander de Croo istifa edecek

 Akıllara Özgür Özel'in sözü geldi! Erken seçim anketinden çıkan sonuç bir hayli çarpıcı

Akıllara Özgür Özel'in sözü geldi! Erken seçim anketinden çıkan sonuç bir hayli çarpıcı

Bakmadan Geçme

GAMZE ÖZÇELİK KİMLE EVLENDİ? Gamze Özçelik'in eşi Reshad Strik kim, nereli, kaç yaşında? LGS SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN? #9997 2024 LGS sonuçları açıklandı mı, tarih belli oldu mu? MEB SONUÇ SORGULAMA! BOMBA TRANSFER! Anderson TALİSCA, Fenerbahçe'ye mi geliyor? #9917 SURVİVOR YUNUS EMRE ELENDİ Mİ? Survivor All Star 2024 dün akşam (9 Haziran) kim elendi? Merve Dizdar kiminle evlendi? Merve Dizdar'ın eşi Cihan Aygün kimdir? Resmi Gazete bugün (10 Haziran) kararları neler? Resmi Gazete atama kararları 2024! 10 Haziran Konya'da elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler! (GÜNCEL) MEDAŞ Konya elektrik kesintisi ne zaman bitecek? 10 Haziran İstanbul elektrik kesintisi! ELEKTRİKLER NE ZAMAN GELECEK? İstanbul'da elektrik kesintisi! 10 Haziran 2024 Antalya elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER Antalya'da elektrikler ne zaman gelecek? 10 Haziran Gaziantep elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER Gaziantep'te elektrikler ne zaman gelecek? Gaziantep'te elektrik kesintisi! 10 Haziran Manisa elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Manisa'da elektrik ne zaman gelecek? Manisa'da elektrik kesintisi! 10 Haziran İzmir GEDİZ elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! İzmir'de elektrik ne zaman gelecek? İzmir'de elektrik kesintisi! 10 Haziran Ankara elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Ankara'da elektrikler ne zaman gelecek? Ankara'da elektrik kesintisi! 10 Haziran Adana elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER Adana'da elektrikler ne zaman gelecek? Adana'da planlı elektrik kesintileri! Fransa Kanada maç özeti ve golleri izle! (VİDEO) Fransa Kanada maçı özeti! Golleri kim attı, maç kaç kaç bitti?
Ankara'nın uykularını kaçıran skandal! Ne kadar kuduz köpek varsa şehre salıp kaçtılar

Ankara'nın uykularını kaçıran skandal! Ne kadar kuduz köpek varsa şehre salıp kaçtılar
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title