Çerkeş'te Zincirleme Trafik Kazası: 1 Yaralı

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Çankırı'nın Çerkeş ilçesinde meydana gelen zincirleme trafik kazasında, bir kamyon sürücüsü yaralandı. Kazaya karışan araçlar nedeniyle D-100 kara yolunda ulaşım bir süre tek şeritten sağlandı.

Çankırı'nın Çerkeş ilçesinde meydana gelen zincirleme trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Ramazan S. yönetimindeki 27 NC 746 plakalı tır, D-100 kara yolu Karamustafa köyü mevkisinde yol kenarındaki boş alana girmek için yavaşladı.

Tırın arkasından gelen Ercan S. (47) idaresindeki 14 KB 976 plakalı kamyonun da yavaşlamaya başladığı sırada arkadan gelen Jafar D. yönetimindeki yabancı plakalı tır kamyona, kamyon da önündeki tıra çarptı.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye ve polis ekibi sevk edildi.

Kazada, kamyonun sürücüsü Ercan S. yaralandı.

Yaralı, ambulansla Çerkeş Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kaza nedeniyle yolda bir süre tek şeritten sağlanan ulaşım, araçların kaldırılmasıyla normale döndü.

Kaynak: AA / Yasin Ustacı - Güncel
Rıdvan Dilmen Fenerbahçe'nin yeni transferini duyurdu: Bitirmek üzereler

Süper Lig'e bir yıldız transferi daha duyurdu: Bitirmek üzereler
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Anıtkabir'de atılan slogan CHP'li vekili küplere bindirdi: Her sene her sene bu ayıp olur mu?

Anıtkabir'de atılan slogan CHP'li vekili küplere bindirdi
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.