Çerkeş'te Zincirleme Trafik Kazası: 1 Yaralı
Çankırı'nın Çerkeş ilçesinde meydana gelen zincirleme trafik kazasında, bir kamyon sürücüsü yaralandı. Kazaya karışan araçlar nedeniyle D-100 kara yolunda ulaşım bir süre tek şeritten sağlandı.
Çankırı'nın Çerkeş ilçesinde meydana gelen zincirleme trafik kazasında 1 kişi yaralandı.
Ramazan S. yönetimindeki 27 NC 746 plakalı tır, D-100 kara yolu Karamustafa köyü mevkisinde yol kenarındaki boş alana girmek için yavaşladı.
Tırın arkasından gelen Ercan S. (47) idaresindeki 14 KB 976 plakalı kamyonun da yavaşlamaya başladığı sırada arkadan gelen Jafar D. yönetimindeki yabancı plakalı tır kamyona, kamyon da önündeki tıra çarptı.
İhbar üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye ve polis ekibi sevk edildi.
Kazada, kamyonun sürücüsü Ercan S. yaralandı.
Yaralı, ambulansla Çerkeş Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Kaza nedeniyle yolda bir süre tek şeritten sağlanan ulaşım, araçların kaldırılmasıyla normale döndü.