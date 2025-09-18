Çerkeş'te Yangın: Samanlık Kül Oldu, Ev Hasar Gördü
Çankırı'nın Çerkeş ilçesinde bir samanlıkta çıkan yangın nedeniyle samanlık kullanılamaz hale gelirken, bitişiğindeki evde de zarar meydana geldi. Yangının elektrik tellerinden çıkan kıvılcım nedeniyle çıktığı öne sürülüyor.
Yenimahalle Fidanlık yolu mevkisinde Ali Dağıstan'a ait samanlıkta yangın çıktı.
İhbar üzerine olay yerine Çerkeş, Çardaklı, Atkaracalar itfaiyesi ile Çerkeş Orman İşletme Müdürlüğü arazöz ekipleri sevk edildi.
Ekiplerin müdahalesiyle söndürülen yangında samanlık kullanılamaz hale geldi, bitişiğindeki evde hasar oluştu.
Yangına, elektrik tellerinden çıkan kıvılcımın neden olduğu üzerinde duruluyor.
Kaynak: AA / Yasin Ustacı - Güncel