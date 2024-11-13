Çerkeş'te Yangın Korkusunu Yaşatmadan Söndürüldü
Çankırı'nın Çerkeş ilçesinde otluk alanda çıkan yangın, hızlı müdahale ile ormana sıçramadan kontrol altına alındı. İtfaiye ve arazözler olay yerine sevk edildi.
Çankırı'nın Çerkeş ilçesinde otluk alanda çıkan yangın ormana sıçramadan söndürüldü.
İlçeye bağlı Kısaç köyü mevkisinde ormanın kenarındaki otluk alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve Çerkeş Orman İşletme Müdürlüğü arazözleri sevk edildi.
Ekiplerin kısa sürede müdahalesi sonrası yangın ormanlık alana sıçramadan söndürüldü.
Çerkeş Belediye Başkanı Hasan Sopacı da bölgede incelemelerde bulunarak bilgi aldı.