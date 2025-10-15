Haberler

Çerkeş'te Yangın: 3 Ev ve 4 Samanlık Alev Alev Yandı

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Çankırı'nın Çerkeş ilçesinde meydana gelen yangında 3 ev ve 4 samanlık kullanılamaz hale geldi. Yangın, itfaiye ekiplerinin 3 saatlik müdahalesiyle söndürüldü. Olay yerinde incelemelerde bulunan yetkililer, yangının çıkış sebebini araştırıyor.

Çankırı'nın Çerkeş ilçesinde yanan 3 ev ile 4 samanlık havadan görüntülendi.

Ulusu Mahallesi Şahin Sokak'ta birbirine bitişik halde olan Rasim K, Muhittin Y. ile Recep D'ye ait evlerde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Büyüyerek yakındaki samanlıklara da sıçrayan yangın dolayısıyla olay yerine itfaiye ekipleri gönderildi.

22 personel ve 15 araçla müdahale edilen yangın yaklaşık 3 saat süren çalışmanın ardından söndürüldü. Ekiplerin müdahalesiyle güçlükle söndürülen yangında 3 ev ile 4 samanlık kullanılamaz hale geldi.

Çerkeş Kaymakamı Emir Osman Bulgurlu ve Çerkeş Belediye Başkanı Hasan Sopacı bölgede incelemelerde bulunarak yangından etkilenen vatandaşlara geçmiş olsun dileklerini iletti.

Yangının meydana geldiği alan drone ile havadan görüntülendi.

Yangının çıkış sebebi araştırılıyor.

Kaynak: AA / Yasin Ustacı - Güncel
Netanyahu hastalandı, yolsuzluk davası ertelendi! Eleştiri yağıyor

Enfeksiyon kaptı: Evden çıkması yasak
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Archie Brown paylaştığı fotoğrafla tepki topladı

Paylaştığı fotoğrafa tepki yağıyor! Bir Pascal Nouma vakası daha
23 yıllık dev banka satışa çıkarıldı

Türkiye'nin 23 yıllık dev bankası satışa çıkarıldı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.