Çerkeş’te Tırın Çarptığı Otomobilin Sürücüsü Yaralanmadan Kurtuldu

Çerkeş’te Tırın Çarptığı Otomobilin Sürücüsü Yaralanmadan Kurtuldu
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Çankırı'nın Çerkeş ilçesinde, arkadan çarpan bir tırın sebep olduğu kazada otomobil sürücüsü yara almadan kurtuldu. Olay yerinden kaçan tır sürücüsü Ilgaz ilçesinde yakalandı.

Çankırı'nın Çerkeş ilçesinde aynı istikamette seyreden otomobile arkadan çarparak kazaya sebebiyet veren ve olay yerinden kaçan tır sürücüsü yakalandı.

Alınan bilgiye göre, Ö.Ö. idaresindeki 34 ZYU 90 plakalı otomobile İstanbul-Samsun kara yolu Çerkeş mevkisinde bir tır arkadan çarparak olay yerinden uzaklaştı.

Çarpmanın etkisiyle direksiyon hakimiyetini kaybeden otomobil sürücüsü, bariyerlere çarparak durabildi.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Kazadan sürücü ve araçtaki yolcular yara almadan kurtulurken, polis ekipleri olay yerinden kaçan tırı yakalamak için çalışma başlattı.

Yürütülen çalışma sonucu tır sürücüsü, Ilgaz ilçesinde yakalandı.

Kaynak: AA / Yasin Ustacı - Güncel
Danimarka'da kadınlar zorunlu askerlik kapsamına alındı

Yasa geçti! Ülkedeki tüm kadınlar artık askerlik yapmak zorunda
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Leman: Mazlum Müslüman halkın haklılığı çizilmek istendi

İnfial yaratan çirkin karikatür için Leman'dan açıklama geldi
Yapay zekayla vurgun yapan çeteler Abdullah Gül'ü de isyan ettirdi

Abdullah Gül'ü isyan ettiren çete! Çareyi savcılığa başvurmakta buldu
Kerem Demirbay'ın yeni takımı belli oldu! 10 numaralı formayı giyecek

Yeni takımı belli oldu! 10 numaralı formayı giyecek
Hakan Çalhanoğlu'nun eşinden olay paylaşım

Hakan Çalhanoğlu'nun eşinden olay paylaşım
Leman protestoları sırasında binaya tırmanıp Tevhit bayrağı astı

Leman protestosunda olay görüntü! Bir anda binaya tırmanmaya başladı
Bazı üniversitelerde yeni fakülte ve enstitüler kuruldu, bazıları kapatıldı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla 8 fakülte kapatıldı
Oyuncu Yücel Erten İzmir Büyükşehir Belediyesi operasyonunda gözaltına alındı

Yolsuzluk operasyonunda ünlü oyuncu gözaltına alındı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.