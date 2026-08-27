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Çerkeş'te Mevlid-i Nebi Haftası Coşkusu

Çerkeş'te Mevlid-i Nebi Haftası Coşkusu
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Çerkeş ilçesinde Mevlid-i Nebi Haftası dolayısıyla düzenlenen programda, Kur'an-ı Kerim tilaveti yapıldı, açılış konuşmasının ardından Doç. Dr. Bekir Yıldırım tarafından konferans verildi. Programa protokol üyeleri ve vatandaşlar katıldı.

Çerkeş ilçesinde Mevlid-i Nebi Haftası dolayısıyla program düzenlendi.

İlçe Müftülüğü tarafından İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü Salonu'nda düzenlenen programda, saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu, Kur'an-ı Kerim tilaveti gerçekleştirildi.

İlçe Müftüsü Safi Çınar tarafından yapılan açılış konuşmasının ardından Çankırı Karatekin Üniversitesi İslami İlimler Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Bekir Yıldırım tarafından konferans verildi.

Konferansta, Hazreti Muhammed'in insanlığa sunduğu evrensel mesajlar ve şahsiyet inşasındaki rolü katılımcılarla paylaşıldı.

Programa, Çerkeş Belediye Başkanı Hasan Sopacı, Çerkeş İlçe Müftüsü Safi Çınar, İl Genel Meclisi Üyesi Murat Ercan, siyasi partilerin temsilcileri, din görevlileri ve vatandaşlar katıldı.

Kaynak: AA
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