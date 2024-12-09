Üye Girişi
Haberler
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Esad, zulüm ile abat olunamayacağını görerek kaçtı

Erdoğan'dan Esad için tarihe geçecek sözler

 Cumhurbaşkanı Erdoğan: Suriyeli kardeşlerimizin vatan hasreti bitiyor

Suriyelilerle ilgili yeni süreci Erdoğan duyurdu

 Erdoğan'dan Bakan Işıkhan'a dikkat çeken talimat: Muhalefeti silkele

Erdoğan'dan Bakan Işıkhan'a dikkat çeken talimat: Muhalefeti silkele
Şam'da kritik zirve: Esad'ın başbakanı hükümeti resmen devretti

Suriye'de devrik başbakan, verdiği sözü tuttu

Çerkeş'te Kumaş Yüklü Tırın Dorsesi Yandı

Çerkeş'te Kumaş Yüklü Tırın Dorsesi Yandı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Çankırı'nın Çerkeş ilçesinde kumaş yüklü bir tırın dorsesinden çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Şoför, yangını fark ederek ön kısmı ayırmayı başardı ancak dorse kullanılamaz hale geldi.

Çankırı'nın Çerkeş ilçesinde kumaş yüklü tırın dorsesi yandı.

Kullandığı 34 EJF 705 plakalı kumaş yüklü tırın dorsesinden alevlerin çıktığını fark eden Sezer Ş, Samsun-İstanbul kara yolu Çerkeş Göynükçukuru mevkisinde aracını yol kenarına çekti.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, jandarma ve polisi ekibi sevk edildi.

Tekerlerden başladığı tahmin edilen ve dorseye sıçrayan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Şoför, yangını fark etmesinin ardından tırın ön kısmını dorseden ayırarak yanmasını engelledi.

Söndürülen yangının ardından tırın dorsesi kullanılamaz hale geldi.

Kaynak: AA / Yasin Ustacı - Güncel
img

Türkiye'ye küfür edip kahkahalara boğuldu
img

Suriyelilerle ilgili yeni süreci Erdoğan duyurdu
img

Eşini vurdu, ardından intihar etti
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Son Dakika Haberleri

Ankara okullar tatil mi? 10 Aralık Salı Ankara'da okul yok mu? 10 Aralık Akaryakıt Fiyatları: Benzine, motorine, mazota zam veya indirim var mı, gelecek mi? İstanbul okullar tatil mi? 10 Aralık Salı İstanbul'da okul yok mu? 9 Aralık Salı yarın İstanbul'da hava durumu nasıl olacak, kar yağışı var mı? Yarın okullar tatil mi 10 Aralık Salı? Gelin dizisi Hançer öldü mü (Kanal 7)? Şehit Ceyhun Kalyoncu kimdir? Teğmen Ceyhun Kalyoncu kaç yaşında, evli mi, nereli? Şehit Ceyhun Kalyoncu kimdir? Teğmen Ceyhun Kalyoncu kaç yaşında, nereli? Şehit Tunahan Dağlı kimdir? Teğmen Tunahan Dağlı kaç yaşında, nereli? Şehit Mustafa Atakan Dut kimdir? Teğmen Mustafa Atakan Dut kaç yaşında, nereli? Şehit Hüseyin İpek kimdir? Astsubay Kıdemli Çavuş Hüseyin İpek kaç yaşında, nereli?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.