Çerkeş'te Kumaş Yüklü Tırın Dorsesi Yandı
Çankırı'nın Çerkeş ilçesinde kumaş yüklü bir tırın dorsesinden çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Şoför, yangını fark ederek ön kısmı ayırmayı başardı ancak dorse kullanılamaz hale geldi.
Çankırı'nın Çerkeş ilçesinde kumaş yüklü tırın dorsesi yandı.
Kullandığı 34 EJF 705 plakalı kumaş yüklü tırın dorsesinden alevlerin çıktığını fark eden Sezer Ş, Samsun-İstanbul kara yolu Çerkeş Göynükçukuru mevkisinde aracını yol kenarına çekti.
İhbar üzerine olay yerine itfaiye, jandarma ve polisi ekibi sevk edildi.
Tekerlerden başladığı tahmin edilen ve dorseye sıçrayan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Şoför, yangını fark etmesinin ardından tırın ön kısmını dorseden ayırarak yanmasını engelledi.
Söndürülen yangının ardından tırın dorsesi kullanılamaz hale geldi.