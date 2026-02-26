Haberler

Çerkeş'te vatandaşlar iftar sofrasında buluştu

Çerkeş Belediyesi tarafından organize edilen geleneksel halk iftarı programında vatandaşlar bir araya geldi. Programda ilahi dinletisi yapıldı, dualar edildi ve yerel yöneticiler konuşmalar yaptı.

Çerkeş ilçesinde vatandaşlar iftar sofrasında bir araya geldi.

Çerkeş Belediyesi tarafından geleneksel olarak düzenlenen "Halk iftarı" programı, Çerkeş Belediyesi Kültür Merkezi'nde düzenlendi.

Programda, iftar öncesi ilahi dinletisi yapıldı, iftarın ardından dua edildi.

Programın ardından konuşan AK Parti Grup Başkanvekili ve Çankırı Milletvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu, il genelinde yapılan yatırımlara değindi.

Çerkeş'teki dayanışma ruhunun tüm Türkiye'ye örnek olması gerektiğini belirten Akbaşoğlu, emeği geçenlere teşekkür etti.

Çerkeş Belediye Başkanı Hasan Sopacı da iftar programını geleneksel hale getirdiklerini belirterek, "Çerkeş halkıyla bir arada olmak, aynı ekmeği paylaşmak bizim en büyük mutluluğumuz." dedi.

Programa, Çerkeş Kaymakamı Emir Osman Bulgurlu, kurum amirleri, meclis üyeleri, muhtarlar, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri ile çok sayıda vatandaş katıldı.

Kaynak: AA / Yasin Ustacı
