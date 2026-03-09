Haberler

Çankırı'nın Çerkeş ilçesinde 8 Mart Dünya Kadınlar Günü kutlandı

Çankırı'nın Çerkeş ilçesinde 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla düzenlenen programda, katılımcılara karanfil dağıtıldı ve kadın konuları üzerine söyleşi yapıldı.

Çankırı'nın Çerkeş ilçesinde 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla "Hayati İnanç ile Ramazan Söyleşisi" programı gerçekleştirildi.

Çerkeş Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen programda Çerkeş Belediye Başkanı Hasan Sopacı ve eşi Sevgi Sopacı, katılımcılara karanfil dağıttı.

Programın açılışında konuşan Belediye Başkanı Sopacı, Kadınlar Günü'nü kutlayarak, toplumun temel taşının kadınlar olduğunu söyledi.

Hayati İnanç tarafından gerçekleştirilen söyleşide, sevgi, aile ve kadın konuları ele alındı.

Program fotoğraf çekimi, imza töreni ve hediye takdimi ile son buldu.

Kaynak: AA / Yasin Ustacı
