Çerkes Sürgünü'nde yaşamını yitirenler Hatay'da anıldı - Haberler

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Çerkes Sürgünü'nde yaşamını yitirenler Hatay'da anıldı

AA - Ecevit Cemiloğlu - Güncel
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Çerkes Sürgünü'nde yaşamını yitirenler Hatay'da anıldı

Reyhanlı ilçesinde, Çerkes Sürgünü'nün 158. yılı dolayısıyla anma etkinliği düzenlendi.

Reyhanlı ilçesinde, Çerkes Sürgünü'nün 158. yılı dolayısıyla anma etkinliği düzenlendi.

Reyhanlı Çerkes Derneği önünde toplanan grup, "İntikam değil, adalet istiyoruz", " Soykırım, sürgün insanlık suçudur" yazılı dövizlerle Yenişehir Gölü'ne kadar yürüdü.

Gruptakiler, sürgünde hayatını kaybedenlerin anısına bir dakikalık saygı duruşunda bulundu.

Reyhanlı Çerkes Derneği Başkanı Şamis Apiş, burada yaptığı açıklamada, "Çerkesler, intikam istemiyor, adalet ve geleceklerini istiyor. Çerkesler barışın, özgürlüğün egemen olduğu tüm renklerin özgürce açtığı, tüm seslerin özgürce duyulabildiği saygının, sevginin demokrasi ve adaletin egemen olduğu bir dünya istiyor." diye konuştu.

AA / Ecevit Cemiloğlu - Güncel

Yenişehir, Soykırım, Adalet, Güncel, Haberler

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