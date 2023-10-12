Çerkeş ilçesinde emniyet ve jandarma personeline başarı belgesi verildi

Çerkeş ilçesinde görev yapan emniyet ve jandarma personeli, başarı belgesi ile ödüllendirildi. Kaymakam Emir Osman Bulgurlu, güvenlik görevlilerinin özverili çalışmalarını takdir ederek, başarı belgesi verdi.

Çerkeş ilçesinde bazı emniyet ve jandarma personeli, başarı belgesi ile ödüllendirildi.

Kaymakam Emir Osman Bulgurlu, görev yaptıkları süre içinde asayiş hizmetlerinin yürütülmesinde ve yetkili makamlar tarafından verilen görevlerin yerine getirilmesinde mesai mefhumu gözetmeksizin gösterdikleri özveri, üstün gayret ve çalışmalarından dolayı İlçe Emniyet Müdürü Ali Asker Bayar ve emniyet personeli ile 14-19 Ağustos tarihlerinde hırsızlık suçlarından dolayı kesinleşmiş hapis cezası bulunanların yakalanmasında gösterdikleri gayret ve özverilerinden dolayı İlçe Jandarma Komutanı Teğmen Uğur Kaya ile jandarma personeline başarı belgesi verdi.

Özverili çalışmalarından dolayı güvenlik görevlilerini tebrik eden Bulgurlu, azimli ve başarılı çalışmalarının devamını diledi.