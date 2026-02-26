Haberler

Adana'da yolda cep telefonuyla ilgilenen kişiye panelvanın çarpması kamerada

Adana'nın Çukurova ilçesinde geri manevra yapan bir panelvan, yolun ortasında cep telefonuyla ilgilenen bir kişiye çarparak korku dolu anlar yaşattı. Kaza güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

Adana'nın merkez Çukurova ilçesinde geri manevra yapan panelvanın yolda cep telefonuyla ilgilenen kişiye çarpması güvenlik kamerasınca görüntülendi.

Huzurevleri Mahallesi'nde 24 Şubat'ta sürücüsü ve plakası öğrenilemeyen panelvan, geri manevra sırasında yolun ortasında cep telefonuyla ilgilenen kişiye çarptı.

Yayanın yara almadan atlattığı kaza, bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Kaynak: AA / Mehmet Sancakzade
