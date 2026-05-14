Tamir sırasında cep telefonunun bataryası patladı

ADANA'nın İmamoğlu ilçesinde iş yerinde Ersan Sert'in tamir ettiği cep telefonunun bataryası patladı. Kısa süreli paniğe neden olan olay, güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, dün akşam saatlerinde ilçedeki cep telefonu tamiri yapılan bir iş yerinde meydana geldi. İşletme sahibi Ersan Sert'in tamir ettiği cep telefonunun bataryasından dumanlar çıkmaya başladı. Kısa süre sonra da batarya patladı. Telefonun alev alması üzerine Ersan Sert, cihazı iş yerinin dışına fırlattı. Kısa süreli panik yaratan olay, güvenlik kamerasına yansıdı.

Olayı anlatan Sert, "Tamir sırasında bir anda patladı ve dumanlar çıkmaya başladı. Yangın çıkmaması için hemen dışarı attım" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı