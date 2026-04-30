Haberler

CENTCOM'un hipersonik füzelerin Orta Doğu'ya gönderilmesini istediği iddiası

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı'nın (CENTCOM), "Dark Eagle" (LRHW) hipersonik füzelerinin Orta Doğu'ya gönderilmesini istediği iddia edildi.

Merkezi ABD'de bulunan medya kuruluşu Bloomberg'ün konuya yakın kaynaklara dayandırdığı haberinde, CENTCOM'un ABD yapımı "Dark Eagle" hipersonik füzelerinin Orta Doğu bölgesine sevk edilmesini talep ettiği ileri sürüldü.

Hipersonik füzelerin Orta Doğu'daki çatışmalarda "İran'ın derinliklerindeki balistik füze fırlatma rampalarını vurmak" için istendiği tahmininde bulunulduğu belirtilen haberde, söz konusu konuşlandırma kararının kamuoyuna açıklanmadığı aktarıldı.

Haberde, füzelerin bölgeye sevk edilmesi durumuna ilişkin olarak, bunun, ABD'nin hipersonik füzelerinin ilk kez konuşlandırılması anlamına geleceği kaydedildi.

"Operasyonel" eleştiri

"Dark Eagle" (LRHW) hipersonik füzesi, Rusya ile Çin'in kendi versiyonlarına kıyasla "tam operasyonel hale getirilmemekle" eleştiriliyordu.

ABD'nin "Dark Eagle", "ARRW" (AGM-183A) ve "HACM" (Hypersonic Attack Cruise Missile) olmak üzere üç farklı programa sahip olduğu biliniyor.

Kaynak: AA / Ahmet Furkan Mercan
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

