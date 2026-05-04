CENTCOM, İran'ın ABD savaş gemisine iki füzeyle saldırdığı iddialarını yalanladı Açıklaması

Güncelleme:
- "Hiçbir ABD donanma gemisi vurulmadı"

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM), İran'ın ABD savaş gemisine iki füzeyle saldırdığı iddialarının asılsız olduğunu öne sürdü.

CENTCOM, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundan, konuya ilişkin açıklamada bulundu.

İran'ın ABD savaş gemisine iki füzeyle saldırdığı iddialarının asılsız olduğu ileri sürülen açıklamada, "Hiçbir ABD donanma gemisi vurulmadı. ABD kuvvetleri, Özgürlük Projesi'ni destekliyor ve İran limanlarına uygulanan deniz ablukasını sürdürüyor." ifadesi kullanıldı.

İran: ABD donanmasına ait bir gemiyi 2 füze ile hedef aldık

İran'ın yarı resmi Fars Haber Ajansı, İran'ın, Hürmüz Boğazı'ndan geçmeye çalışan ve Cask Adası yakınlarında deniz trafiğini tehlikeye attığı belirtilen ABD donanmasına ait bir gemiyi 2 füzeyle hedef aldığını bildirmişti.

Haberde, geminin isabet almasının ardından yoluna devam edemediği ve bölgeden uzaklaşmak zorunda kaldığı kaydedilmişti.

İran Devrim Muhafızları Ordusu Sözcüsü ve Halkla İlişkilerden Sorumlu Yardımcısı Hüseyin Muhibbi, Hürmüz Boğazı'nda kuralları ihlal eden gemilerin güç kullanılarak durdurulacağını bildirmişti.

CENTCOM, daha önceki açıklamasında, Hürmüz Boğazı'ndan ticari gemilerin geçişlerinin sağlanması amacıyla hayata geçecek "Özgürlük Projesi'ne" destek vermeye başlayacağını ve bu süreçte 15 bin askeri personelin görev alacağını açıklamıştı.

Kaynak: AA / Ahmet Furkan Mercan
