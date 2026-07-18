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ABD, İran'a başlattığı son saldırı dalgasını bitirdiğini duyurdu

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ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM), İran'a karşı yedinci gece düzenlenen hava saldırılarının sona erdiğini duyurdu. Açıklamada, gözetleme noktaları ve askeri lojistik altyapının hedef alındığı, deniz ablukasının sürdürüleceği belirtildi.

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM), İran'a yönelik son saldırı dalgasının sona erdiğini duyurdu.

CENTCOM'un, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından, İran'a karşı dün başlatılan saldırı dalgasına ilişkin açıklama yapıldı.

Art arda yedinci gecede düzenlenen saldırı dalgasının sonlandığı belirtilen açıklamada, gözetleme noktaları, askeri lojistik altyapı ve denizcilik gibi kabiliyetlerin hedef alındığı aktarıldı.

Açıklamada ayrıca, "CENTCOM, İran'ı sorumlu tutmayı ve deniz ablukasını uygulamayı sürdürmektedir." ifadesi kullanıldı.

CENTCOM tarafından dün yapılan açıklamada, TSİ 22.00'de İran'a karşı "yedinci gecede art arda" hava saldırılarının başlatıldığı kaydedilmişti.

Kaynak: AA / Ayşe İrem Çakır
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