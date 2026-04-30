CENTCOM, ABD'nin İran limanlarına ablukası nedeniyle 42 gemiyi geri döndürdüğünü açıkladı

Güncelleme:
Abluka nedeniyle 6 milyar dolardan fazla değerde petrolün mahsur kaldığı belirtildi

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM), ABD'nin İran limanlarına uyguladığı abluka nedeniyle şimdiye kadar 42 geminin geri döndürüldüğünü açıkladı.

CENTCOM'un ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından konuya ilişkin açıklama yapıldı.

ABD güçlerinin ablukayı ihlal etmeye çalışarak İran limanlarına giriş ya da çıkış yapmak isteyen 42'nci ticari gemiyi geri döndürdüğü belirtilen açıklamada, "Şu anda İran rejiminin satamadığı 69 milyon varil petrol taşıyan 41 tanker bulunuyor. Bu da İran yönetiminin mali olarak faydalanamayacağı tahmini 6 milyar doların üzerinde bir miktara karşılık geliyor." ifadeleri kullanıldı.

ABD Başkanı Donald Trump, İran'la Pakistan'da yürütülen müzakere sürecinin başarısızlığa uğramasının ardından yaptığı açıklamada, Hürmüz Boğazı'nı abluka altına alma sürecini başlatacaklarını duyurmuştu.

CENTCOM da ABD'nin İran limanlarına yönelik ablukasına 10 binden fazla askerin yanı sıra onlarca savaş gemisiyle savaş uçağının eşlik ettiğini açıklamıştı.

Kaynak: AA / Şilan Turp
