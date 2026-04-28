CENTCOM, ABD'nin ablukası nedeniyle petrol tankerinin İran limanına geçişini engellediğini açıkladı
ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM), ABD'nin İran limanlarına uyguladığı abluka nedeniyle bir petrol tankerini??n geçişini engellediğini açıkladı.
ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM), ABD'nin İran limanlarına uyguladığı abluka nedeniyle bir petrol tankerini??n geçişini engellediğini açıkladı.
CENTCOM'un ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından konuya ilişkin açıklama yapıldı.
Açıklamada, M/T Stream adlı ham petrol tankerinin İran'daki bir limana geçişinin güdümlü füze muhribi USS Rafael Peralta ile engellendiği kaydedildi.
CENTCOM'un 26 Nisan'daki açıklamasında, ABD'nin İran limanlarına uyguladığı abluka nedeniyle 37?? geminin geri döndürüldüğü ifade edilmişti.
ABD Başkanı Donald Trump, İran'la Pakistan'da yürütülen müzakere sürecinin başarısızlığa uğramasının ardından yaptığı açıklamada, Hürmüz Boğazı'nı abluka altına alma sürecini başlatacaklarını duyurmuştu.
CENTCOM da ABD'nin İran limanlarına yönelik ablukasına 10 binden fazla askerin yanı sıra onlarca savaş gemisiyle savaş uçağının eşlik ettiğini açıklamıştı.