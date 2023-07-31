Cengiz Kurtoğlu ile Nostalji Gecesi

İkili, sevenleriyle birlikte söyledikleri unutulmayan şarkılarıyla Boğaz'da nostalji rüzgarı estirdi. Müziğin efsaneleri, Kuruçeşme Sahnesi'nde özlenen o eski taverna atmosferini boğazın ortasına taşıdı.

CENGİZ KURTOĞLU İLE NOSTALJİ GECESİ

Efsane gecede sahneyi önce duayen sanatçı Cengiz Kurtoğlu aldı. "İyi keyifler ve iyi sohbetler diliyorum. Sevgiyle, şarkılarla dolu bir gece olsun. Hepiniz şeref verdiniz." sözleriyle sevenlerine seslenen Kurtoğlu 'Liselim' parçasıyla müzik şölenini başlattı.

Geçmişten bu yana yıllara meydan okuyan klasiklerini art arda seslendiren usta sanatçı, müzik tutkunlarını Boğaz'ın kıyısından geçmişe yolculuğa çıkardı.

MİNİK HAYRANIYLA GÜLÜMSETEN ANLAR

7'den 77'ye müzikseverin olduğu gecede Cengiz Kurtoğlu'nun küçük bir hayranı sahnede şarkı söylemek isteyince renkli anlar ortaya çıktı.

"Sen de benim bir diğer torunumsun." sözleriyle minik hayranını sahneye davet eden Kurtoğlu, alkış yağmuruna tutuldu. 'Yorgun Yıllarım' parçasını seslendiren tatlı hayranı müzikseverleri gülümsetti.

BOĞAZ'IN IŞIKLARI ALTINDA TAVERNA GECESİ!

Birbirinden değerli sanatçıları tek sahnede buluşturan Paraf Kuruçeşme Açıkhava Sahnesi, ikinci yarıda duayen sanatçı Ümit Besen'i müzikseverlerle buluşturdu.

Besen'in sahneye çıkmasıyla nostalji şöleni ikiye katlandı. Dillerden düşmeyen romantik parçalarını seslendiren Ümit Besen, 'Tahta Masa'dan 'Islak Mendil'e, 'Okul Yolu'ndan 'Çakıl Taşları'na uzanan repertuvarıyla sevenlerini eski taverna gecelerine götürdü.