Haberler

Cenevre'deki Barış Görüşmeleri Olumlu Geçti

Güncelleme:
Beyaz Saray Sözcüsü Karoline Leavitt, Ukrayna'da barış planı üzerine yapılan müzakerelerin büyük bir uzlaşma sağladığını belirtti. 23 Kasım'da sunulan 28 maddelik planın detaylarının değerlendirildiği toplantılarda, tüm taraflar için olumlu sonuçlar elde edildiği ifade edildi.

Beyaz Saray Sözcüsü Karoline Leavitt, İsviçre'nin Cenevre kentinde yapılan Ukrayna'da barış planı görüşmelerinin çok olumlu geçtiğini ve maddelerin büyük çoğunluğu üzerinde bir uzlaşmaya varıldığını belirtti.

ABD'li sözcü, Beyaz Saray'ın bahçesinde basın mensuplarının gündeme ilişkin sorularını yanıtladı ve Rusya-Ukrayna sürecindeki güncel durumu değerlendirdi.

Leavitt, Cenevre'de 23 Kasım'da yapılan ve ABD Başkanı Donald Trump'ın sunduğu 28 maddelik barış planının detaylarıyla ele alındığı müzakerelerin çok iyi ve verimli geçtiğini söyledi.

Beyaz Saray Sözcüsü, "Herkes Cenevre'de ortaya çıkan sonuçlar dolayısıyla iyimser. Bakan (Marco) Rubio, Özel Temsilci (Steve) Witkoff ve tüm ekip, ABD'nin hazırladığı ve hem Ruslar hem de Ukraynalıların katkılarıyla oluşturulan 28 maddelik barış planının maddelerini ayrıntılı bir şekilde ele aldılar. Sonuçta, bu maddelerin büyük çoğunluğu üzerinde anlaşmaya varıldı." diye konuştu.

Söz konusu metnin tamamı üzerinde bir mutabakatın sağlanmasının ardından Rus tarafına gideceklerini kaydeden Leavitt, "Bu savaşın diğer tarafı olan Rusların da bunları kabul etmesini sağlamalıyız. Başkan bu savaşın bir an önce sona ermesini istiyor." değerlendirmesini yaptı.

Kaynak: AA / Hakan Çopur - Güncel
