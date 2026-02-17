Haberler

ABD'li yetkili, İran'la Cenevre temaslarında ilerleme sağlandığını belirtti

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

ABD ve İran heyetleri arasında Cenevre'de yapılan ikinci tur görüşmelerde ilerleme sağlandığı, ancak hala ele alınması gereken ayrıntıların olduğu bildirildi. İran, ABD'nin pozisyonlarını düzeltmeye yönelik önerilerle iki hafta içinde geri döneceğini açıkladı.

ABD ve İran heyetleri arasında Cenevre'de gerçekleştirilen ikinci tur görüşmelerinin ardından bir ABD'li yetkili, temaslarda ilerleme sağlandığını ancak hala birçok ayrıntının ele alınması gerektiğini bildirdi.

ABD'li yetkilinin AA'ya verdiği bilgide, "İlerleme kaydedildi, ancak görüşülmesi gereken hala çok sayıda ayrıntı bulunuyor. İranlılar, pozisyonlarımızdaki bazı farklılıkları gidermeye yönelik ayrıntılı önerilerle önümüzdeki iki hafta içinde geri döneceklerini belirtti." ifadeleri yer aldı.

İran heyetine Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi, ABD heyetine ise Steve Witkoff ve Jared Kushner'in başkanlık ettiği ikinci tur dolaylı görüşmelerin ardından, İran'ın sunacağı ayrıntılı öneriler doğrultusunda temasların sürmesinin beklendiği kaydedildi.

Kaynak: AA " / " + Can Hasasu -
İtalya'ya çok avantajlı gidiyoruz! Galatasaray, Juventus'u Ali Sami Yen cehenneminden çıkarmadı

Galatasaray, Juventus'u cehennemden çıkarmadı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Hakkında yakalama kararı çıkarılan Edis'ten ilk açıklama

Hakkında yakalama kararı çıkarılan ünlü şarkıcıdan ilk açıklama
Çakmak istediler verdi, sonrasında bu hale geldi

İstediklerini yaptı, sonra bu hale geldi
Ölüm meleğini mi gördü? Mutfakta can veren kadının son anlarına bakın

Ölüm meleğini mi gördü? Mutfakta can veren kadının son anlarına bakın
İzmir'de sağanak yağışta cadde ve sokaklar göle döndü

Şehrin çilesi bitmiyor! Birkaç saatte bu hale geldi
Hakkında yakalama kararı çıkarılan Edis'ten ilk açıklama

Hakkında yakalama kararı çıkarılan ünlü şarkıcıdan ilk açıklama
ABD ile İran anlaştı, altın sert düştü

ABD ile İran anlaştı, altın sert düştü
Al Nassr'ın Brezilyalı kadın futbolcusu Kathellen Sousa, Müslüman oldu

Al Nassr'ın yıldız ismi Müslüman oldu