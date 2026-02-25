Haberler

Albüm: "Xi Jinping'in Liderliğinde Çin'in Yönetişimi" Adlı Kitabın İngilizce Baskısı Cenevre'de Tanıtıldı

Cenevre'de düzenlenen seminerde küresel yönetişim sorunları ele alındı ve Xi Jinping'in 'Çin'in Yönetişimi' kitabının İngilizce baskısının lansmanı yapıldı. Etkinliğe BM temsilcileri katıldı.

CENEVRE, 25 Şubat (Xinhua) -- İsviçre'nin Cenevre kentindeki Milletler Sarayı'nda, küresel yönetişimle ilgili sorunların ve çözümlerin ele alındığı bir seminer ve " Xi Jinping'in Liderliğinde Çin'in Yönetişimi" adlı kitabın ilk cildinin İngilizce baskısının lansman töreni düzenlendi.

24 Şubat'ta düzenlenen seminer ve törene Birleşmiş Milletler Cenevre Ofisi Genel Direktörü Tatiana Valovaya, Çin'in BM Cenevre Ofisi ve İsviçre'deki Diğer Uluslararası Kuruluşlar Nezdindeki Daimi Temsilcisi ve Büyükelçi Jia Guide ve Xinhua Haber Ajansı Başkanı Fu Hua katıldı.

