Cenevre'de "Gazze'de Gazeteciliğin Geleceği" başlıklı konferans düzenlendi

Arap Araştırmacı Gazeteciler Birliği (ARIJ) Genel Direktörü Rawan Damen, İsrail'in Gazze ve Lübnan'da gazetecileri hedef almasını "soykırım" olarak niteleyerek, bunun uzun yıllardır devam eden bir döngü olduğunu bildirdi.

Damen ve Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütünün (UNESCO) Ramallah Ofisi İletişim ve Bilgilendirme Sorumlusu Hala Tannous, Avrupa Yayın Birliği (EBU) tarafından İsviçre'nin Cenevre kentinde düzenlenen "Gazze'de Gazeteciliğin Geleceği" başlıklı konferansta konuştu.

İsrail'in Filistinli ve Lübnanlı gazetecileri kasıtlı hedef aldığını belirten Damen, "Bu bir soykırım ancak İsrail'in gazetecileri öldürmesi 2023'te başlamadı." dedi.

Damen, İsrail'in uzun zamandır gazetecileri ve ailelerini de hedef aldığını söylemek için yeterli kanıtlarının olduğunu dile getirdi.

"Filistinlilerin ölümleri bir hava olayı gibi rapor edildi"

Gazze'nin yanı sıra Lübnan'daki gazetecilerin de hedef alındığını anımsatan Damen, "Tek bir İsrail askeri, generali veya politikacısı bile hesap vermedi. 25 yılı aşkın süredir medya mensubuyum, her gün yeni dersler öğreniyorum. Ancak Gazze'deki soykırım yaşanırken bu ders sağır edici bir sessizliğe dönüştü. Sadece ahlaki cesaretin yokluğu değil, BBC, France 24 gibi yayıncıların kullandığı dil oyunları da bizi şok etti. Filistinlilerin ölümleri bir hava olayı gibi rapor edildi. Maalesef Batı basınında hafızaya karşı bir suç işlendiğine şahit olduk. Yayıncılar, yüksek teknolojili bir askeri gücü ve yerinden edilmiş, açlıktan kırılan bir nüfusu çatışmanın iki eşit tarafı olarak gösteren eşdeğerlik ifadeleri kullanıyor." diye konuştu.

Damen, birçok ABD ve Avrupa basınında "apartheid" kelimesini kullanmalarının nasıl yasaklandığının ortaya çıktığına işaret ederek, İsrail'in 77 yıllık işgaline değinilmediğinin burada çalışanlar tarafından anlatıldığını belirtti.

"Avrupa gazeteciliği, (İsrail) devlet şiddetine kalkan görevi görüyor. Bu gazetecilik değil. Bu, bazılarının görünür olmak için bazılarının ise gözden çıkarılabilir olmak için doğduğu küresel bir ahlaki düzenin polisliğidir." ifadelerini kullanan Damen, her sivil hayatın eşit derecede güvenliğe layık olduğunu kabul eden bir gazeteciliğe ihtiyaçlarının olduğunu söyledi.

Damen, Batı medyasının sessizliğini "bu suçların devam etmesine izin veren oksijen" olarak niteleyerek, Lübnan'daki aileler, Gazze'deki gazeteciler ve insanlık için bu sessizliği kırmaları gerektiğini vurguladı.

"Gazetecilerin aileleri de korku içinde yaşıyor"

UNESCO Ramallah Ofisi İletişim ve Bilgilendirme Sorumlusu Tannous da Gazze'de yaşanan zorluklara ve Filistinlilerin çektiği sıkıntılara işaret ederek, halihazırdaki açlık nedeniyle yemek yediklerinde dahi suçluluk duyduklarını kaydetti.

Tannous, Gazze'deki durumun aylardır devam ettiğinin altını çizerek, gazetecilerin ailelerinin de korku içerisinde yaşadıklarını söyledi.

Gazze'nin ve medya sektörünün gerçekliğine dair geniş kapsamlı bir hasar değerlendirmesi yapmaya başladıklarını anlatan Tannous, Gazze'nin barış içinde bir geleceğe sahip olması için medya altyapısını yeniden inşa etmeleri gerektiğinin altını çizdi.

Tannous, "Gazze'de ve Gazze dışındaki Filistinli gazetecilerin seslerinin duyulmasının yanı sıra korunmasını, desteklenmesini ve sürdürülmesini sağlamaya ihtiyaç var." şeklinde konuştu.

Konferans kapsamında Gazze'de gazetecilik yapmanın zorluklarını anlatan farklı paneller düzenlendi.

Gazze'deki medya mensupları da programa çevrim içi katılarak, Gazze'de gazetecilik adına yürüttükleri faaliyetlerin zorluklarına işaret etti ve uluslararası gazetecilerin Gazze'ye girişine izin verilmesi çağrısında bulundu.