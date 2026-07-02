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2 kardeş cenazeye gelirken kazada yaralandı

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Burdur-Fethiye kara yolunda cenazeye giden iki kardeşin içinde bulunduğu otomobil şarampole devrildi. Sürücü ve kardeşi yaralanarak hastaneye kaldırıldı.

BURDUR'da cenazeye gelirken şarampole devrilen otomobildeki 2 kişi yaralandı.

Burdur- Fethiye kara yolunun Kuruçay Kavşağı'nda meydana gelen kazada Sadi Deniz K. yönetimindeki 35 KA 3916 plakalı otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole devrildi. İhbar üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kazada sürücü ve beraberindeki kardeşi Rasih Ege K. yaralandı. Ambulansla Burdur Devlet Hastanesi'ne götürülen yaralılar tedaviye alındı. Kazada yaralanan 2 kardeşin bir yakınlarının cenazesi için İzmir'den Burdur'a geldikleri öğrenildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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