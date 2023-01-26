Cenazeye giden aile kaza yaptı: 3 Yaralı Güncel Haberler ADANA'nın Kozan ilçesinde cenazeye katılmak üzere yola çıkan ailenin içerisinde bulunduğu otomobilin duvara çarptığı kazada 3 kişi yaralandı. ADANA'nın Kozan ilçesinde cenazeye katılmak üzere yola çıkan ailenin içerisinde bulunduğu otomobilin duvara çarptığı kazada 3 kişi yaralandı. Kaza, saat 23.00 sıralarında ilçeye bağlı Çukurköprü Mahallesi'nde meydana geldi. Mersin'de vefat eden kardeşinin cenazesine gitmek için ailesiyle birlikte Osmaniye'den yola çıkan Mehmet Benli (68) yönetimindeki 80 AAF 723 plakalı otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini yitirmesi sonucu kontrolden çıkarak, duvara çarptı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Otomobilde sıkışarak yaralanan sürücü ve yanındaki Esme Benli (64) ile Hanifi Benli (62), itfaiye görevlilerince araçtan çıkarıldı. Kazada yaralanan 3 kişi, ambumanslarla hastaneye kaldırıldı. Jandarma, kazayla ilgili soruşturma başlattı. Güncel Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ali Gökdal Jandarma İtfaiye Kozan Güncel Haberler

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